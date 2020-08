Sve više turista iz drugih gradova dolazi u Zoološki vrt u Boru

BOR – Borski Zoološki vrt ove godine, zbog aktuelne epidemiološke situacije sa korona virusom, beleži znatno manju posetu u odnosu na prethodne godine. Od sredine marta do prve polovine maja on je bio zatvoren za posetioce, nema ni obilaska ekskurzija, ali poslednjih mesec dana raste broj posetilaca iz drugih gradova, s obzirom na to da veliki broj turista koji borave na Borskom jezeru želi da obiđe i Zoološki vrt.

Veći deo planiranih poslova za ovu godinu u ovom javnom preduzeću je završen. Dovršen je zimovnik za zebru, a u toku je izgradnja još jednog zimovnika koji je predviđen za ovu godinu.

S obzirom na to da posetioci Zoološkog vrta borave na otvorenom, mere prevencije koje se primenjuju prilikom obilaska obuhvataju obaveznu dezinfekciju ruku, obuće i držanje rastojanja od dva metra, kažu u ovom javnom preduzeću. Tokom leta ZOO vrt u Boru otvoren je za posetioce do 20 sati.