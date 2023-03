Tavanica bazena u dobrom stanju

Kupanje na zatvorenim bazenima borskog centra je bezbedno, tavanica je stabilna, a sanitarno-tehnički uslovi u objektu su u skladu sa zakonskim parametrima. Ovo kažu nadležni u lokalnoj samoupravi i napominju da će, prevetive radi na tavanici biti postavljena zaštitna mreža.

BOR – Tavanica na zatvorenim bazenima borskog sportskog centra je u dobrom stanju i nema bezbednosih rizika po korisnike, ocenili su građevinski inženjeri koji su obavili kontrolu objekta na zahtev lokalne samouprave. Iz preventivnih razloga, a na inicijativu sportskih klubova koji tu treniraju na ovom delu dvorane biće postavljena zaštitna mreža, najavljuju nadležni u Gradskoj upravi.

„Sa početkom izgradnje Akva parka kroz nekoliko faza biće obuhvaćeno i rešavanje problema grejanja vode ovih bazena kako bi klubovi mogli nesmetanu da treniraju tokom cele godine. To će se postići postavljanjem toplotnih pumpi„, rekao je Marko Nikolić, član Gradskog veća u Boru prilikom obilaska objekta.

Prema uveravanjima odgovornih u ovoj ustanovi svi higijensko-tehnički uslovi za nesmetan rad bazena su ispunjeni.

Usled priprema za predstojeći međunarodni turnir vaterpolista zatvorene bazene borskog sportskog centra građani neće moći da koriste do nedelje. Inače, radno vreme zatvorenih bazena ove ustanove je vikendom od 11 do 19, a radnim danima od 15 do 19 časova.