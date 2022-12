Televizija Bor nije u SBB-u zbog velike naknade za emitovanje programa

I na ovoj sednici Skupštine Grada Bora, kao i na nekoliko prethodnih, iznete su primedbe pojedinih odbornika opozicije koje se odnose na gledanost i dostupnost programa Televizije Bor na teritoriji grada. Zamerka je da se kanal TV Bor ne nalazi u ponudi SBB-a pa je iz toga izveden zaključak da polovina Borana ne može da nas prati što nije tačno jer SBB operater u Boru, prema informacijama do kojih smo došli, pokriva samo Četvrtu i Petu mesnu zajednicu i jednu ulicu u Novom gradskom centru, što prema gruboj proceni, nije ni trećina grada Bora, dok u selima ovaj distributer nije dostupan.

Kako bi uvrstio kanal Televizije Bor u svoju ponudu SBB traži mesečnu naknadu od naše medijske kuće u iznosu od blizu 90.000 dinara na mesečnom nivou, što je približno isto cifri koju naša kuća plaća Regulatornom telu za elektronske medije za emitovanje programa na mesečnom nivou. S druge strane, u Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije (Ratel) navode da operateri koji se bave distribucijom medijskih sadržaja jedino imaju obavezu da prenose program javnog servisa, dakle RTS-a i lokalnih medija, na teritoriji za koju lokalni mediji imaju dozvolu za emitovanje, zbog toga je nelogično što SBB traži naknadu za emitovanje našeg programa kada je Televizija Bor regionalni emiter koji signalom pokriva pokriva područje površine preko 10 hiljada kvadratnih kilometara, koje obuhvata 11 opština i gradova, dok se preko drugih distributera kao što su Supernova, Jetel, PEP KDS, preko iptv platformi: Open IPTV, Orion telekom, Beotel Net vidi na teritoriji gotovo cele Srbije, a preko Net TV plusa, Balkanijuma, GSS medie u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi, Australiji, Skandinaviji, Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj.

Po istraživanjima agencije Faktor plus iz aprila ove godine program Televizije Bor na dnevnom nivou prati 60 odsto ispitanih građana Bora. SBB nije to uzeo u obzir kao ni stav RATELA da operateri koji se bave distribucijom medijskih sadržaja jedino imaju obavezu da prenose program javnog servisa i lokalnih medija. Oni traže nadoknadu od 90.000 dinara mesečno koju nijedan lokalni i regionalni emiter trenutno ne plaća pa ih i nema u ponudi SBB-a. Dakle, ne radi se samo o Televiziji Bor već i o drugim lokalnim televizijama u Srbiji. S druge strane, u medijima je u oktobru ove godine pisano o sporu u vezi emitovanja televizijskih kanala Prva i B 92 gde se SBB žalio na sumu koju on plaća ovim nacionalnim emiterima za emitovanje njihovog programa, a prema lokalniM televizijama se postavio na sličan način.

Zbog konstatnog smanjena prihoda, a povećanja troškova i raznih naknada u medijima godinama u nazad, gotovo svi lokalni i regionalni emiteri nisu u finansijskoj mogućnosti da plaćaju dodatnu taksu SBB-u da bi ih uvrstio u ponudu. Televizija Bor je poslala SBB-u predlog buduće pre dva meseca, ali još uvek nismo dobili odgovor.

Izbor programa i njihov raspored stvar je poslovne politike svakog distributera, a stvar je i građana na osnovu kojih kriterijuma će birati distributere, koje kanale žele da gledaju i koju cenu da plaćaju za tu uslugu.