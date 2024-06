TO„Bor“ organizuje u subotu manifestaciju „Kosidba na Stolu“

Kako bi doprinela očuvanju tradicionalnog načina košenja i podstakla mlade da odmere znanje i veštine sa iskusnim kosačima, Turistička organizacija „Bor“ i ove godine organizuje manifestaciju takmičarskog karaktera „Kosidba na Stolu“.

BOR – Jedna od manifestacija od značaja za Grad Bor iz oblasti turizma, biće organizovana četvrti put u kontinuitetu, na zadovoljstvo posetilaca, ali i učesnika kojih je svake godine sve više. „Kosidba na Stolu“ priprema se za predstojeći vikend.

„Turistička organizacija „Bor“ i ove godine organizuje manifestaciju „Kosidba na Stolu“, 15. juna od 9 do 14 sati, na livadskoj parceli ispod Planinarskog doma na Stolu. Pravo učešća imaju sva punoletna lica koja poseduju određene kondicione sposobnosti, a prijave se dostavljaju u pisanoj formi, lično ili putem mejla [email protected]. do petka, 14. juna. Za tri najuspešnija takmičara obezbeđene su vredne nagrade. Za prvo mesto motorni trimer, za drugo električna kosačica i treće ručna kosa “, najavila je Bobana Gramić v.d.direktora TO „Bor“.

Ova manifestacija ima višestruki značaj, jer utiče na očuvanje tradicije i predstavlja priliku da mladi vide i oprobaju se u košenju na starinski, tradicionalan način.