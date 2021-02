Tri programa podrške preduzetnicima

ISTOČNA SRBIJA – Ministarstvo privrede je već objavilo konkurs za sufinansiranje programa za preduzetnike, početnike i već uposlene u ovoj godini. Trenutno su tri programa aktivna. Program za početnike u biznisu država subvencioniše sa 30 procenata. Program za razvojne projekte preduzetnika koji već posluju u oblasti proizvodnje i IT delatnosti. Ove godine, u odnosu na prethodne subvencijama su obuhvaćena takozvana brzorastuća preduzeća i firme koje posluju na devastiranim područjima odnosno u opštinama koje su četvrte kategorije razvijenosti. Treći program, koji je ranije bio aktivan, o ove godine će biti u primeni su paketi podrške odnosno kombinacija finansijske i savetodavno-uslužne pomoći preduzetnicima.

„On je namenjen, pre svega mladim preduzetnicima od 18 do 30 godina koji su tek počeli da se bave biznisom ili nameravaju, ali i firmama koje posluju maksimalno 5 godina. Programom su obuhvaćene i žene preduzetnici do 65 godina bez obzira na vreme poslovanja. Finansijska podrška je 35 procenata, a ostatak od 65 odsto je kredit koje se realizuje posredstvom Fonda za razvoj, kao i u prethodna dva programa. U sklopu paketa drugi vid podrške je pomoć u informisanju, u promotivnim aktivnostima, u organizovanju raznih obuka do savetodavnih usluga odnosno mentoringa“ istakao je Boban Kostandinović, projekt menadžer u RARIS-u

Uprkos znatnim ograničenjima zbog epidemiološke situacije, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije je ispunila gotovo sve programe i mere u prethodnoj godini. Uspešno su realizovana čak 4 programa prekogranične saradnje sa bugarskim partnerima, naglašava Boban Kostandinović, projekt menadžer u RARIS-u.