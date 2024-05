Činjenica da u borskim naseljima luta oko hiljadu napuštenih pasa je dovoljan pokazatelj da se nadležni u gradu suočavaju sa velikim izazovom. Građani s prvom brinu o svojoj bezbednosti, udruženja za zaštitu životinja zahtevaju human tretman prema psima lutalicama, nesavesni vlasnici ih puštaju da se sami brinu o sebi, stanari okolnih zgrada i đaci ih hrane i pokušavaju da im obezbede preživljavanje, jedni ih žale, drugi negoduju. I tako decenijama. I pored dva privatna azila i jednog gradskog prihvatilišta, mesta da se svi zbrinu nema. Ima li rešenja?

BOR – Veliki broj pasa lutalica prisutan je i u Boru. Procenjuje se da ih u gradu ima oko 1000, a do sada je, prema rečima nadležnih sterilisano oko 700. U gradskom prihvatilištu za pse se u proseku nalazi oko 40 napuštenih životinja, a u Zoohigijenskoj službi JKP „3.oktobar“ kažu da se godišnje steriliše od 400 do 500 jedinki. Nakon obavljene zakonske procedure evidencije, pregleda, sterilizacije, vakcinisanja i čipovanja, psi u prihvatilištu borave do mesec dana. Ukoliko se u tom periodu ne udome vraćaju se na mesto hvatanja. Najviše posla zaspoleni u nadležnoj službi imaju nakon leta kada vikendaši u Brestovačkoj Banji i na Borskom jezeru ostavljaju pse bez nadzora sve do naredne sezone.

„Zamolio bih sve vlasnike pasa da svoje ljubimce sterilišu, a one koji su zainteresovani za udomljavanje da posete prihvatilište i izaberu psa. Da pokušamo da zajedno svedemo broj pasa bez vlasnika na razumnu meru. Inače, mi po prijavi građana obilazimo i sela gde takođe hvatamo napuštene životinje. Međutim, kažem prihvatilište i njegov kapacitet su ograničeni, a sa druge strane prisutan je priliv novih jedinki„, kaže Nenad Kračunović, direktor JKP „3.oktobar“ Bor.

Izgradnjom i otvaranjem azila za napuštene pse u Boru, čiji će kapacitet biti 250 jedinki, smanjiće se broj životinja koje slobodno lutaju gradom. Za razliku od prihvatilišta, psi će u azilu moći da borave neograničeno, gde će čekati potencijalne vlasnike.