U borskoj Toplani zadovoljni dinamikom rekonstrukcije vrelovoda

Do početka grejne sezone u Boru bi trebalo da bude zamenjeno više od četiri kilometra vrelovodne mreže. Sredstva za ovu namenu obezbeđena su iz razvojnog kredita KFV banke, a od šest lokacija, koliko je predviđeno za ovu godinu, radovi su u protekle tri nedelje počeli na tri.

BOR – Rekonstrukcija vrelovoda borske Toplane počela je pre dvadesetak dana na tri lokacije u gradu. Do sada je iskopano oko 600 metara trase u Novom gradskom centru, ulici Nikole Pašića i okolini borske bolnice. Uklanjaju se stare cevi i postavljaju nove, a kompletni radovi su do sada završeni na približno 200 metara vrelovoda i ovi kanali su zatrpani. Nadležni u borskoj Toplani kažu da su zadovoljni dinamikom radova, ali da problema uvek ima.

„U trećoj smo nedelji kako se realizuje projekat KFW program zamene vrelovoda na teritoriji grada. Do sada zaista nismo imali nekih većih problema u dinamici realizacije programa. Iskopano je 600 metara trase do sada na tri lokacije, a trećina toga je već zatrpana. Naravno u toku realizacije projekta bude nekih manjih problema, a oni se najčešći odnose na podzemne instalacije, vodovodne, kanalizacione, strujne i optičke kablove, tako da se dešava da se neka od instalacije prekine, ali to je rizik posla i ja molim i apelujem na sve građane da imaju strpljenja i razumevanja za ovo što radimo, jer su benefiti onoga što donosi ovaj projekat izuzetno značajni pre svega za građena i za grad Bor. Sa novim toplovodom smanjićemo gubitke u mreži, samim tim manji su troškovi proizvodnje toplotne energije, a građani će imati bolje, kvalitetnije i stabilnije grejanje. Za ovu godinu planirano je 6 sekcija na teritoriji grada. Trenutno se radovi izvode na 3 sekcije i očekujemo da ono što smo planirali za ovu godinu, bude završeno najkasnije do 1. oktobra. Nakon što se radovi završe, obaveza izvođača je da sve dovede u prvobitno stanje, kako je bilo pre početka izvođenja radova. To se odnosi i na asfalt i na beton i na zelene površine, behaton kocke, parterno uređenje, hortikulturu, znači sve, ono što je urađeno mora da se vrati u prvobitno stanje“, kaže Igor Janković, v.d. direktora JKP „Toplana“ Bor.

Za ovu godinu planirana je zamena četiri do pet kilometara vrelovoda, a za narednu godinu još toliko, čime će biti zamenjena trećina mreže na najkritičnijim i najstarijim lokacijama. Ukupna vrednost radova na rekonstrukciji vrelovoda je 4 i po miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz razvojnog kredita KFW banke, sa rokom otplate od 10 godina.