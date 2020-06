U Boru stabilna epidemiološka situacija, devet zaraženih koronavirusom

BOR- Na području Grada Bora proteklih dana registrovana su još tri novoobolela od korona virusa, dve osobe su izlečene, tako da ih je sada devet pozitivnih, podaci su Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar. Postojeća epidemiološka situacija na području Bora je stabilna, kažu medicinski stručnjaci. Novozaraženi pacijenti, uglavnom, imaju lakšu kliničku sliku, dobro se osećaju i nalaze se u kućnoj izolaciji. Svi oni koji su bili u kontaktu sa obolelim pacijentima epidemiološki su obrađeni.

Za razliku od Bora, u nekim gradovima u Srbiji se beleži sve veći broj zaraženih virusom korona. Zbog toga je održana sednica kriznog štaba na kojem su donete nove mere, koje će biti preporučene Vladi u cilju borbe protiv epidemije virusa korona. U Beogradu i gradovima u kojima je proglašena vanredna situaciju obavezno je nošenje maski u javnom gradskom prevozu i zatvorenom prostoru. Za one koji ne poštuju ovu meru predviđene su kazne. Za ostatak teritorije Srbije na snazi su još uvek preporuke za sprovođenje zaštitnih mera u prevozu i u zatvorenom prostoru. Jedna od najavljenih mera u narednom period je i ograničenje okupljanja do 200 osoba, za sve i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ovo su za sada mere koje će biti preporučene Vladi, ali će one biti precizirane ponovo za dva dana u skladu sa brojem obolelih u Srbiji. Tada će krizni štab takođe precizirati kako će se i na koji način limitiranje broja odnositi na prostore poput javnih kupališta i bazena.