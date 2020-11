U opštini Majdanpek 22 slučaja korone

MAJDANPEK – Posle mesec i po dana mirne epidemiološke situacije, u opštini Majdanpek su zabeleženi prvi slučajevi korone i trenutno su 22 lica inficirana korona virusom, od kojih su četiri hospitalizovana u niškom Kliničkom centru.

U Kovid ambulantu, u Domu zdravlja „Dr Veroljub Cakić“ u Majdanpeku, dnevno se javi po dvadesetak pacijenata zbog tegoba koje ukazuju na koronu.

„Zbog porasta broja pacijenata razmišljamo o uvođenju dvosmenskog rada, s obzirom na to da trenutno ambulanta radi od 7 do 16 časova, nakon čega posao trijaže preuzima Služba hitne pomoći, gde, takođe, u okviru crvene zone, postoji soba za izolaciju“, ističe doktor Dragan Fudulović, direktor majdanpečkog Doma zdravlja, apelujući na pridržavanje epidemioloških mera, pre svega, u smislu nošenja zaštitnih maski i izbegavanja većih okupljanja. On, takođe, poziva sve sa bilo kakvim simptomima, koji ukazuju na koronu, da se odmah jave u Kovid ambulantu, zbog pravovremenog dijagnostikovanja i lečenja.

Od početka epidemije korone, u opštini Majdanpek je pozitivno na Kovid -19 bilo 190 lica, uključujući i novozaražene, dok je devet osoba, zbog komplikacija, izazvanih ovom infekcijom, preminulo.