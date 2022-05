U rodnom kraju i kod kuće je najbolje

BOR – Eksploatacija rude bakra i zlata na površinskom kopu Veliki Krivelj počela je pre četrdeset godina. Ovo rudno ležište je decenijama bilo glavni izvor rude bakra za nekadašnji Rudarsko topioničarski basen Bor, sada i za kompaniju „Srbija Zijin Koper“. Od kraja 2018. godine, kada je kineska kompanija preuzela rudnik, proizvodnja na kriveljskom kopu se stalno povećava, rudnik se širi i produbljuje, dolazi nova mehanizacija i grade se novi objekti. Povećanje proizvodnje i sve veći broj vozila zahteva i više obučenih vozača teških kamiona. Od 197 vozača koliko trenutno ima na površinskom kopu Veliki Krivelj, njih 15 je do pre godinu ili dve radilo u inostranstvu, vozili su šlepere i hladnjače, a onda su se odlučili da posao daleko od kuće ostave i počnu da rade u kompaniji Ziđin na teškim kamionima za transport rude. Uslovi rada su dobri, zadovoljni su zaradom iako je manja od one koju su imali na prethodnim poslovima, a najznačajnije je to što mogu da budu uz porodice, da im se posvete i da spavaju u svom krevetu.

U poslednje vreme sve je više vozača iz Timočke Krajine koji konkurišu za posao u Zijinu. Na kriveljskom kopu svakodnevno u tri smene radi 30 velikih kamiona, od 220 i 240 tona i 15 manjih. U narednom periodu očekuje se stigne još 10 velikih dampera od 240 tona i 10 manjih kamiona, tako da će za njihov rad biti sigurno potrebno bar još 100 vozača, kažu u kompaniji Srbija Zijin Koper.