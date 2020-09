U toku prijavljivanje poslodavaca za program “Moja prva plata”

BOR-U prvoj fazi programa Vlade Republike Srbije “Moja prva plata” u toku je prijavljivanje poslodavaca iz privatnog ili javnog sektora, kojima su potrebni mladi stručni kadrovi. Na području filijale nacionalne službe zapošljavanja u Boru do sada se prijavilo 25 poslodavaca kojima je potrebno 87mladih do 30 godina bez radnog iskustvo. O uslovima programa informisano je 755 nezaposlenih osoba sa visokim i srednjim obrazovanjem, od toga 575 mladih je prihvatilo učešće u programu. Oni će moći da se prijave na portalu “Moja prva plata” u drugoj fazi od prvog do 15.oktobra, u trećoj poslodavci biraju radnike, a u četvrtoj sledi potpisivanje ugovora. Program se realizuje u četiri faze u periodu od devet meseci. Novčana naknada osobama sa srednjim obrazovanjem je 20 hiljada, a za mlade radnike sa fakultetskom diplomom 24 hiljade dinara.

