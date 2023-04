Učenici na Uskršnjem raspustu

SRBIJA – Učenici osnovnih i srednjih škola su na prolećnom raspustu od ponedeljka, 10. aprila do utorka, 18. aprila. Predah od školskih obaveza za učenike završava se u ponedeljak 17. aprila, da bi od utorka 18. aprila ponovo bili u klupama, predviđeno je školskim kalendarom.

Za škole će biti neradni i 1. i 2. maj. Maturanti gimnazija na nastavu će ići do 23. maja, a učenici završnih razreda srednjih stručnih škola do 30. maja. Učenici osmog razreda imaće časove do 6. juna. Za sve ostale osnovce i srednjoškolce poslednji radni dan u ovoj školskoj godini je 20. jun.