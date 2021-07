ISTOČNA SRBIJA – Tropski talas danima ne popušta u Srbiji, a izuzetno toplo je tokom vikenda, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zbog izuzetno visoke temperature u našoj zemlji, RHMZ je izdao upozorenje koje će biti na snazi do 4. avgusta.

U prvoj polovini sledeće sedmice, od ponedeljka do srede, visoka temperatura očekuje se samo na krajnjem jugu i istoku Srbije – od 34 do 37 stepeni, a u ostalim krajevima biće svežije. Zbog ekstremno visoke temperature, danas je u istočnoj Srbiji uključen crveni meteoalarm. On će na snazi biti i sutra, takođe zbog ekstremno visoke temperature u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj, jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Inače, crveni meteoalarm znači da je vreme vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Jug naše zemlje i jug Balkana i sutra će biti najtopliji u Evropi, navodi RTS.