Ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture u Boru i selima jedan od prioriteta u narednoj godini

BOR – U okviru planiranja budžeta grada Bora za narednu godinu, gradsko rukovodstvo sa nadležnim javnim preduzećima priprema petogodišnji plan razvoja vodovodne i kanalizacione infrastrukture u gradu i selima od naredne sezone. S tim u vezi, završena je i studija razvoja komunalne infrastrukture na području Bora kao osnov za finansiranje projekata u ovoj oblasti iz gradskog budžeta.

„Nekoliko velikih projekata je završeno. Nekoliko projekata se završava odnosno pripremljena je tehnička dokumentacija za izvođenje radova. Naredne godine trebalo bi da počne izgradnja vodovoda u Bučju, zatim bi trebalo završiti radove na vodovodu u Zlotu koji su započeti i nastaviti drugu fazu izgradnje vodovoda u Metovnici. Do novembra će biti završena revizija projekta vodovoda u Gornjanu i ako bude sve bilo po planu započećemo i prvu fazu gradnje sistema vodosnabdevanja u ovom borskom selu. To su najznačajniji infrastrukturni projekti u borskim selima u narednom periodu, a nećemo zapostaviti ni grad. Do novembra ove godine završićemo proširenje atmosferske kanalizacije kod Nisove pumpe na Trećem kilometru gde se će uraditi rekostrukcija. Činjenica je da kada su obilne padavine imamo nekoliko crni tačaka u Boru kada je reč a atmosferskoj kanalizaciji. Tehničko rešenje je nađeno i biće povećan prijemni kapacitet odvoda kanalizacionih sistema na ovim mestima“ rekao je Aleksandar Milikić gradonačelnik Bora.

Osim projekata izgradnje vodovoda u selima, naredne godine očekuje se i realizacija kapitalnog projekta izgradnje treće visinske zone vodovoda u Boru, u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja Republike Srbije. Završetkom ovog projekta biće značajno smanjeni gubici vode u mreži što će doprineti i boljem poslovanju borskog vodovoda.