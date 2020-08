„Unapređenje u kvalitetu lečenja dijabetesa“

MAJDANPEK – U Domu zdravlja „Dr Veroljub Cakić“ u Majdanpeku, od decembra prošle godine realizuje se projekat „Unapređenje kvaliteta u lečenju dijabetesa“ koji je od velike važnosti za preko 900 zvanično registrovanih dijabetičara u opštini Majdanpek. U sklopu realizacije ovog projekta nabavljena su tri aparata za analize HbA1C, jako bitnog pokazatelja toka šećerne bolesti, koji su instalirani u savetovalištima u Majdanpeku, Rudnoj Glavi i Donjem Milanovcu.

„Mogućnost da na ovaj način provere stanje bolesti iskoristilo je do sada oko 250 dijabetičara iz opštine Majdanpek. Taj broj bio bi svakako i veći, ali je zbog aktuelne epidemiološke situacije projekat jedno vreme „mirovao“. Sada su naša savetovališta u majdanpečkom Domu zdravlja i zdravstvenim stanicama u Rudnoj Glavi i Donjem Milanovcu otvorena svakog radnog dana od 7 do 9 sati, tako da pozivam sve one koji su već registrovani dijabetičari, tako i one sa rizikom od dobijanja šećerne bolesti da dođu i urade ovu analizu koju su do sada morali da plaćaju, a u savetovalištu tu proveru mogu obaviti besplatno“, naglašava Beti Janković, koordinator projekta.

Kako je za dijabetičare edukacija, takođe, od velike važnosti za praćenje toka bolesti, projektom su predviđene i tribine na kojima se razgovara o načinima prevencije posledica dijabetesa, kao što je dijabetesna retinopatija, o čemu je bilo reči na jučerašnjoj tribini.

Podrška za realizaciju ovog projekta obezbeđena je kroz grantove u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva u Srbiji“ i „Dodatnog finansiranja za Drugi projekat razvoja zdravstva u Srbiji“ preko Vlade Republike Srbije, a iz sredstava zajma Svetske banke.