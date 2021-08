Uprkos visokoj temperaturi, Bor ima dovoljno pijaće vode

BOR- Bor ima dovoljno zdrave pijaće vode, iako je potrošnja zadnjih nekoliko nedelja povećana i do 40 odsto. U najtoplijem delu dana, od 14 do 20 sati, Borani troše i do 350 litara vode u sekundi. Zbog male količine padavina tokom cele godine, izdašnost zlotskih i kriveljskih izvorišta je u opadanju, ali situacija nije zabrinjavajuće.

„Uključili smo i vodosistem Bogovina, a izvorište u Donjoj Beloj Reci je ovog leta zaista izdašno,tako da ima dovoljno za meštane sela, ali jednu količinu šaljemo i prema gradu. Kada uzmemo u obzir i vodu sa preostala dva izvorišta, situacija u Boru nije zabrinjavajuća. U Borsko jezero ne upumpavamo vodu, za sada je ima dovoljno za kupače“, rekao je Goran Pavić, direktor JKP Vodovod u Boru..

Zahvaljujući pre svega vodosistemu Bogovina, Boru ne preti restrikcija vode, ali građani bi, ipak, trebalo da vode računa o potrošnji.

Najteža situacija je u naseljima u okolini Bora, gde je potošnja vode najveća zbog zalivanja bašti i travnatih površina.