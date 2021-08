Povećano zagađenje u Boru, Ziđin radi na sanaciji kvarova

BOR – Prema podacima sa mernih stanica za monitoring kvaliteta vazduha u Boru, u Gradskom parku, kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju i u Brezoniku, prosečne satne vrednosti sumpor dioksida su prvog avgusta značajno premašile dozvoljene vrednosti. Na mernoj stanici u Gradskom parku zabeleženo je 892 mikrograma po metru kubnom, u Brezoniku 466, a najveća koncentracija zabeležena je kod instituta i iznosila je 1636 mikrograma sumpor dioksida po metru kubnom.

Prema saopštenju koje je kompanija Srbija Ziđin Koper dala, glavni uzroci za prekomernu emisiju dimnih gasova su problemi u delu postrojenja topionice i fabrike sumporne kiseline, posebno kod elektrostatičkog filtera fleš peći koji nije imao dovoljan negativni pritisak i ozbiljno curenje vazduha iz njegovog kućišta, koje je korodiralo, što je dovelo do prelivanja dimnih gasova. Uređaj za njihovo prikupljanje u starom postrojenju konvertora nije uspeo da ih ukloni i usmeri u pogone za odsumporavanje. S obzirom na to da se pogon topionice i fabrike sumporne kiseline nalazi u kotlini nizak vazdušni pritisak je tog dana doveo do toga da se gasovi akumuliraju pri zemlji, kaže se u saopštenju Ziđina, a sa porastom vazdušnog pritiska, koncentrisani dimni gasovi su se podigli, što je dovelo do prekoračenja nivoa zagađenja u gradu i okolini.

U ovoj kompaniji kažu da su preduzeli tim povodom preduzeli pojedine mere. Smanjen je broj operacija fleš peći i ulaz u nju, time i količina generisanih gasova, kao i ulaz u konvertore i nastavljena popravka elektrostatičkog filtera kako bi se izbeglo curenje gasova.

Trećeg avgusta počeće jednodnevni remont topionice kako bi se otklonili problemi. U konvertorskom postrojenju u toku je izrada cevoda i dodavanje uređaja za prikupljanje dimnih gasova, čija bi montaža trebalo da bude završena do 10. avgusta, kažu u kompaniji Ziđin.