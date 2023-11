Uvid u birački spisak

BOR – Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Bora, vrši se u Gradskoj upravi u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahtevi za promene mogu se podneti od 7 do 15 časova najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 1. decembra u ponoć. Od zaključenja biračkog spiska sve do 72 časa pre dana izbora zahtev za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska podnosi se neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili preko Gradske uprave. Takođe, preko portala eUprava omogućeno je građanima da izvrše uvid u podatke koji se o njima vode u biračkom spisku, da podnesu zahtev za upis ili promenu i da im se odgovarajuće rešenje u obliku elektronskog dokumenta dostavi u njihovo eSanduče.

Građani mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu svog boravišta u zemlji. Izabrano mesto ne može biti na teritoriji lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište odnosno boravište.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.