Vakcinacija protiv korone samo u Klubu za stara lica

BOR – Imunizacija protiv korona virusa u Boru, od 30.novembra će se obavljati samo u Klubu za stara lica, u „Penzionerskoj ulici“ broj 1. Na punktu u Domu zdravlja, građani će moći da se zaštite protiv sezonskog gripa. Nadležni su ovu odluku doneli kako bi rasteretio postojeći punkt za vakcinaciju u Domu zdravlja i kako bi se razdvojila imunizacija građana od korone i od gripa.

Od početka imunizacije u Boru dato je više od 42.750 vakcina. Prvu dozu primilo je blizu 17.900 građana, a drugu oko 17.000.

Borski epidemiolozi na zalihama imaju 324 doze Fajzer vakcine, više od 1450 Sinofarma, oko 100 Sputnjik cepiva i 20 Moderna.

U Klubu za stara lica vakcinacija će se obavljati radnim danima, od 7 do 20, vikendom od 9 do 17 sati, dok će punkt u Domu zdravlja raditi, radnim danima od 8 do 12 časova.