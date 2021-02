Vakcinacija u Boru i tokom vikenda i za državni praznik

BOR – Zdravstvene službe borskog Doma zdravlja do sada su dale građanima više od pet i po hiljada doza prve i druge doze vakcina protiv Kovida 19. Revakcinacija kineskom vakcinom Sinofarm počela je sredinom ove nedelje, dok je kod zdravstvenih radnika i građana koji su primili Fajzerovu vakcinu koja je u Boru prva bila na raspolaganju u potpunosti završena.

Revakcinacija građana organizovana je na punktu u Klubu za stara lica, dok se prva doza Sinofarmove vakcine daje u Domu zdravlja. Oba punkta radiće tokom vikenda i tokom predstojećih praznika 15. i 16. februara. U Klubu za stara lica sva četiri dana građani će za drugu dozu vakcine moći da dođu od 8 do 18 sati, dok će se vakcinisanje u Domu zdravlja u subotu raditi od 7 do 20, a ostala tri dana od 8 do 18 sati.

Drugu dozu Sinofarmove vakcine između ostalih danas je primio i gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.