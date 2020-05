Vanredna situacija i prodaja nekretnina u Boru

BOR – Vanredna situacija u Srbiji nije imala značajniji uticaj na promet nekretnina u Boru. To su potvrdili nadležni u agencijama koje se bave ovim poslom u gradu.

Kada je reč o prodaji i kupovini nekretnina grad Bor je specifičan po tome da nema novogradnje. Poslednji stanovi izgrađeni su još krajem 90-tih godina prošlog veka u Novom Gradskom Centru. U međuvremenu je i platežnja moć stanovništva opala, tako da su cene nekretnina, duži niz godina na mirovanju. Prosto rečeno, za jedan stan u Beogradu možete da kupite sedam stanova u Boru.

U agenciji za nekretnine „Megadom“ kažu da su vanredne okolnosti u zemlji neznatno uticale na promet nekretnina u Boru, za svega nekoliko procenata. Najtraženiji su jednosobni stanovi i garsonjere, gde je cena kvadrata u proseku oko 500 evra, a najeftiniji su stanovi u takozvanom „Bolničkom naselju“ oko 250 evra za kvadratni metar. Kada je reč o zakupu, tu je situacija specifična u smislu da su sada traženije kuće od stanova radi smeštaja radnika. To diktira aktuelna situacija u rudarsko-metalurškim delatnostima u gradu zbog planiranog povećanja obima posla odnosno otvaranja novih rudnika. Cena zakupa je s tim u vezi poslovna tajna zakupodavca i zakupca, a do nedavno je cena zakupna stambenog prostora u gradu, nezvanično, bila od 50 do 150 evra po stambenoj jedinici.

U agenciji „Fontana“, najstarijoj u gradu, koja se bavi prometom nekretnina naglašavaju da vanredna situacija gotovo i nije uticala na prodaju i potražnju u Boru. Potražnja stanova je i dalje veća od ponude. Cena kvadrata se, kako kažu, ne menja godinama. U proseku je cena kvadrata stambenog prostora oko 400 evra, a najkvaliteniji stanovi prodaju se za maksimum 500 evra po kvadratnom metru, u „fulu“ žargonski rečeno.

Nezvanično i interesovanje za stambene kredite je opalo iako se banke na razne načine dovijaju da privuku klijente. Sve u svemu, potražnja za stambenim prostorom u Boru je na istom nivou već godinama, baš kao i ekonomsko-socijalna situacija u gradu. Da li će se nešto promeniti svakako će zavisiti i od proširenja rudarskih delatnosti u okolini grada koji bi trebalo da upumpaju svež kapital i na tržištu nekretnina.