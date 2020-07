Veća kontrola utroška sredstava za saniranje kvarova u zgradama

BOR-U Javno komunalnom preduzeću za stambene usluge u Boru uputili su dopis upravnicima zgrada u kojem ih obaveštavaju da će u narednom periodu strogo kontrolisati izvođenje elektro i radova iz oblasti građevine, vodovodnih kanalizacionih instalacija u zgradama. Osnovni cilj je da se putem obaveštenja na oglasnim tablama stanarima omogući kontrola trošenja novca sa računa stambene zajednice.

Ovom merom borsko Javno komunalno preduzeće je na određen način zaštićeno, jer, prilikom dolaska republičkih kotrola, ima tačan uvid gde se i na koji način troši novac stambenih zajednica.

Upravnici zgrada su i do sada bili u obavezi da stanare na oglasnim tablama obaveštavaju prilikom svake promene na računu stambene zajednice . Po zakonu su takođe obavezni da na isti način podnose i godišnje izveštaje. Na žalost mnogi upravnici u Boru se ne pridržavaju ovih zakonskih odredbi, ali nakon ovih mera Javno stambenog preduzeća u Boru očekuje se da će se situacija znatno poboljšati. Takva odluka je trebalo da se donese i ranije, jer stanari samo žele da znaju gde se i u koje svrhe troše njihove pare. U svakom slučaju na to imaju pravo, a to je zapravo i bio jedan od ciljeva Zakona o stanovanju.