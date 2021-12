Veličković: Subvencije Toplani biće namenski utrošene za nabavku uglja

BOR – Zahvaljujući odluci odbornika Skupštine grada Bora, borska Toplana će ove godine raspolagati sa dodatnih 250 miliona dinara subvencija, čime će ukupna izdvajanja iz gradskog budžeta za ovo javno komunalno preduzeće u 2021. godini iznositi 375 miliona dinara.

Prema rečima Dragana Veličkovića, v.d. direktora JKP Toplana Bor, ova sredstva, kao i prethodnih stotinu miliona dinara, predviđena su za nabavku uglja do kraja grejne sezone. Ugovor sa dobavljačem koji za sada isporučuje energente toplani potpisan je 28. juna za isporuku 37 i po hiljada tona uglja, ali je, prema procenama, potrebno još najmanje 13 do 15 hiljada tona do kraja grejne sezone.

Veličković naglašava da se radi o visoko kaloričnom uglju, koga nema na srpskom tržištu i mora da bude nabavljen iz uvoza i dodaje da je na svetskoj berzi cena uglja porasla za više od 100 odsto, ali da zahvaljujući subvencijama građani neće plaćati veću cenu grejanja.