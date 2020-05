Vraćanje na puno radno vreme prodavnica i apoteka, biblioteka radi od ponedeljka

BOR – Veći trgovinski lanci maloprodajnih objekata u Boru, Lidl, Maksi, Idea i Tekijanka, prvog dana ukidanja vanrednog stanja, neće menjati radno vreme koje je bilo do sada. Vraćanje na puno radno vreme, kakvo je bilo pre uvođenja vanrednog stanja, očekuje se od 8. maja.

Ostali maloprodajni objekti u Boru prilagodiće radno vreme novonastaloj situaciji. Preporuka je da se, bez obzira na ukidanje vanrednog stanja, i dalje prilikom kupovine koriste zaštitna sredstva, maske i rukavice.

Apoteke u Boru vraćaju se od danas na puno radno vreme koje je važilo pre uvođenja vanrednog stanja. Za apoteke je i dalje na snazi odluka kojom se ograničava broj osoba koje mogu istovremeno biti u apoteci i obaveza korišćenja zaštitnih sredstava.

Iste mere važe u Pošti, a objekti će do ponedeljka 11. maja raditi prema radnom vremenu koje je važilo i u toku vanrednog stanja. Tako će glavna pošta u Boru u petak raditi do 16 sati, a u subotu, 9. maja biće otvorena od osam do 14 časova.

Narodna biblioteka Bor počeće da radi od ponedeljka 11. maja, a za korisnike će biti otvorena radnim danima od 7 do 15 sati. U cilju zaštite korisnika, zaposlenih i građe biblioteke, primenjivaće se mere zaštite koje podrazumevaju da čitaonica do daljeg neće raditi, korisnici neće imati direktan pristup fondovima, odnosno knjigama, već će moći da iznajme samo građu koju su prethodnog dana naručili telefonom ili mejlom i ulaziće u biblioteku jedan po jedan uz obavezno korišćenje zaštitne maske i rukavica. Knjige koje korisnici budu vraćali u biblioteku neće biti odmah dostupna narednom korisniku, već će biti ostavljena u takozvanom karantinu dok ne istekne vreme potrebno da se može smatrati bezbednom za dalju upotrebu.