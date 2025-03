Vučić: Bolnica i putevi najznačajniji državni projekti u Boru

U okviru posete borskom i zaječarskom okrugu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posetio je Grad Bor. Na mitingu u Sportskom centru, predočeni su planovi i projekti koji će doprineti bržem razvoju i unapređenju kvaliteta života u gradu i borskim selima.

BOR – Tokom trodnevne posete istočnoj Srbiji, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, obišao je zaječarski, braničevski i borski okrug. Na mitingu u Boru, održanom u Sportskom centru, između ostalog, govorio je o nastavku ulaganja u razvoj grada i stvaranju boljih uslova za život, uređenju puteva i unapređenju zdravstva. Ekonomski razvoj u Boru, vidljiv je pre svega po visini zarada, naglasio je predsednik, podsetivši da je prosperitet počeo dolaskom kineskih kompanija.

„Tada smo rešili da u Boru stvari promenimo, i danas je prosečna plata u Boru 1048 evra. Naravno da to nosi RTB Bor sa većim primanjima od prosečnih, zato ćemo i u drugim oblastima morati da poboljšamo stvari. Dve stvari smo 2022. obećali koje nismo uradili, ali smo u međuvremenu uradili projekte. Što se tiče bolnice u Boru ukupna investicija mora da bude oko 65 miliona evra, ogromna investicija i to ćemo u naredne dve i po godine da radimo i završimo, da konačno imate nešto što znači i mladima i starima. Obećali smo put Bor – Brestovačka banja, to će da uradi lokalna samouprava odmah. Mi ćemo da uradimo Bor – Selište, to je ogroman novac i država će to da uradi. Ono što u ovom trenutku ne možemo, ali moramo da vidimo kako, to je put Šarbanovac – Podgorac – Bogovina, da spojimo borsku i boljevačku opštinu, da ih povežemo sa svim drugim delovima istočne Srbije. Kada se to uradi, uz dalji rast Ziđina i RTB – a, uveren sam da će Bor biti jedno od najboljih mesta za život ovde“, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izgradnjom brzih saobraćajnica i kompletne infrastrukture, dovešćemo nove investitore i obezbediti brži razvoj Istočne Srbije, to će omogućiti ulaganje mnogo više novca u Brestovačku banju, Crni Vrh i Borsko jezero nego do sada, reko je Vučić i naglasio da se samo zajedničkim snagama može stvoriti bolja i prosperitetnija budućnost svih građana.