Za penzionerske kartice se prijavilo 700.000 penzionera

SRBIJA – Za penzionersku karticu, koja će od 1. oktobra penzionerima obezbeđivati dodatne povoljnosti i popuste prilikom kupovine, do sada se prijavilo oko 700.000 penzionera, izjavio je potpredsednik vlade i ministar finansija Srbije Siniša Mali. On je kazao da se skoro 350 preduzeća, kompanija i maloprodajnih lanaca iz cele zemlje do sada prijavilo da bude partner vladi u tom programu. Penzionersku karticu će svi prijavljeni penzioneri dobiti do oktobra, a pravo na penzionersku karticu ima skoro 1,7 miliona penzionera. Oni se za penzionersku karticu mogu prijaviti u filijalama fonda PIO ili na sajtu tog fonda, kao i u svakoj pošti u Srbiji, uz ličnu kartu.

Ministar finansija je podsetio i da penzionere od 1. oktobra očekuje dodatno povećanje penzija od 5,5 odsto, a od 1. januara još jedno od najmanje 14,5 odsto.