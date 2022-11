Zatvoreni bazeni počinju da rade u subotu

BOR – Zatvoreni bazeni Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“ u Boru počinju da rade u subotu. Sve pripreme su završene na vreme, obezbeđena su neophodna hemijska sredstva u dovoljnoj količini i reparirano podbazensko postrojenje. Trenutna temperatura vode u malom bazenu je 26, a u velikom 21 stepen koja će prema očekivanjima do subote dostići propisanu.

„U prepodnevnim satima radnim danima bazene koriste klubovi i učenici osnovnih i srednjih škola, a od 15 do 19 sati građanstvo. Vikendom bazeni su otvoreni od 11 do 19 sati. Borani mogu da koriste i saunu od 16 do 19 sati. Mesečna karta košta 2.300 dinara, a dnevna 150“, rekla je Bojana Dlbokić Dubočanin, v.d. direktora Ustanove Sportski centar „Bobana Momčilović Veličković“

Pojedine kategorije učenika, sportista i građana oslobođene su plaćanja. U pratnji roditelja deca do sedam godina, odlični učenici čiji je prosek ocena pet, državni reprezentativci, osvajači medalja na državnim i školskim republičkim takmičenjima i osobe sa invaliditetom mogu besplatno da koriste borske bazene. Ispitivanje ispravnosti vode povereno je Zavodu za javno zdravlje Zaječar.