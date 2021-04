Završava se Plej aut Druge lige Srbije za košarkaše

BOR – Rukometašice Bore u subotu u 20 i 30 dočekuju prvoplasiranu Jagodine u 18. kolu Super lige Srbije. Gošće su svakako favoriti u ovoj utakmici s obzirom na to da su 17 utakmica doživele samo jedan poraz i jednu utakmicu završile nerešeno. Boranke su sa pet pobeda, tri nerešene utakmice i devet poraza na deobi osmog i devetog mesta sa 13 osvojenih bodova. Opstanak u ovom rangu je za Boranke praktično ovezbeđen, s obzirom na to da su na dnu tabele Mladi radnik iz Radinca sa četiri i Zaječar sa tri boda, a do kraja prvenstva je ostalo još pet utakmica.

Košarkaši Bora u poslednjem kolu pleja auta Druge lige Srbije dočekuju Vrbas. Gosti nemaju ni jednu pobedu u 13 utakmica i poslednji su na tabeli, dok je Bor pretposlednji sa pet pobeda i osam poraza. Obe ekipe će naredne sezone igrati u nižem rangu takmičenja. Bor je svakako favorit u ovom meču, ali novi bodovi ne mogu značajnije da promene sliku na tabeli. Košarkaši Bora bi u zavisnnosti od ostalih rezultata u najboljem slučaju mogli da dođu do šestog mesta, a samo prva četiri obezbeđuju opstanak u Drugoj ligi Srbije.

U 21. kolu fudbalske Zone istok Bor 1919 u subotu dočekuje zaječarski OFK 019, a Slatina gostuje Polomu u Leskovu. Posle 20 odigranih kola Bor je na trećem mestu sa 44 boda, za jedan manje od drugoplasiranog Tanaska Rajića i četiri manje od lidera na tabeli, negotinskog Hajduk Veljka. Slatina je peta sa 35 osvojenih bodova,

U Borskoj okružnoj ligi Zlot u subotu dočekuje Urovicu, a Brestovac BSK iz Bukovča. Šarbanovac gostuje Poletu u Jabukovcu, Nemetali iz Donje Bele Reke gostuju Poreču iz Donjeg Milanovca, a Krivelj putuje u Karbulovo gde će se sastati sa ekipom Mladosti. Najbolje plasirane ekipe iz Bora su Zlot, Brestovac i Šarbanovac koji dele treće, četvrto i peto mesto sa 31-nim osvojenim bodom. Nemetali su deveti sa 21-nim, a Krivelj deseti sa 20 osvojenih bodova.