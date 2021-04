Zelena pijaca odlično snabdevena pred praznike

BOR – Nekoliko dana pre Uskrsa, na Zelenoj pijaci u Boru jaja, farbe i ukrasi se mogu kupiti gotovo na svakoj tezgi. Cena kokošjih jaja je od 10 do 15 dinara po komadu, a u ponudi su i ćureća i guščija jaja po znatno većoj ceni, do 150 dinara.

Cena farbe za jaja je od 5 do 25 dinara po kesici, a ukrasi za dekorisanje jaja i trpeze staju od 100 do 500 dinara. Za one koji ove godine nemaju vremena ili samo nisu spremni da ulože kreativnost u ukrašavanje uskrašnjih jaja, u ponudi su i već ofarbana, različitih boja i dezena, sa sličicama i šarama, po ceni od 30 dinara po komadu.

Iako su marketi u gradu ponudili veoma popularne akcijske cene najtraženijih artikala, jaja, farbe i ukrasa, kao i ostalih namirnica za prazničnu trpezu, navika ljudi da pazare na pijaci i dalje je evidentna. Prodavci i sutra očekuju velike gužve, jer pijaca neće raditi tokom vikenda, 1. i 2. maja.