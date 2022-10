Ziđin čestita zlatnim devojkama iz Srbije

“Pobediti u 12 od 12 utakmica ravno je podvigu kakav je svojstven samo šampionima, a zlatne devojke iz Srbije su drugi put zaredom to dokazale i pokazale. Ubedljive, nesalomive, istrajne, hrabre, odvažne i nežne. To su odbojkašice Srbije koje zaslužuju divljenje i poštovanje celog sveta. Želimo vam da nastavite putem koji vodi do novih sjajnih odličja, do novih pobeda, do novih visina”, navedeno je, pored ostalog, u čestitki Ziđina Odbojkaškom savezu Srbije i ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je danas prijem za najbolje odbojkašice na planeti i čestitao im najbolji rezultat koji je timski sport ikada doneo iz sveta u Srbiju. Prijemu za žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije prisustvovalo je i rukovodstvo podružnica Ziđin Majning Grupe koje posluju u Srbiji. Dve kinesko-srpske kompanije, Srbija Ziđin Koper i Srbija Ziđin Majning, uputile su pre toga čestitku Odbojkaškom savezu Srbije i ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji u kojoj se, između ostalog, kaže:

“Kina i Srbija su čelični prijatelji, pa je sasvim jasno zašto dve zemlje dele ljubav prema istim stvarima. Odbojka je jedan od najpopularnijih sportova u Kini, posebno ženska, pa smo sa velikim uzbuđenjem pratili sve vaše mečeve, bodrili vas i radovali se svakoj vašoj pobedi. Skor 12 od 12 može da dosegne samo veliki tim, a ženska odbojkaška reprezentacija Srbije to u pravom smislu reči jeste. Pobediti u 12 od 12 utakmica ravno je podvigu kakav je svojstven samo šampionima, a zlatne devojke iz Srbije su drugi put zaredom to dokazale i pokazale. Ubedljive, nesalomive, istrajne, hrabre, odvažne i nežne. To su odbojkašice Srbije koje zaslužuju divljenje i poštovanje celog sveta.

U ime našeg prijateljstva, velike naklonosti i ljubavi prema odbojci, a u znak podrške i divljenja prema ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije, odlučili smo da nagradimo vaš fantastični trijumf na Svetskom prvenstvu za odbojkašice 2022. Želimo vam da nastavite putem koji vodi do novih sjajnih odličja, do novih pobeda, do novih visina. Vrata naše dve kompanije koje posluju u Boru su vam uvek otvorena i biće nam izuzetna čast da nas, u pauzama između treninga i takmičenja, posetite. Srećno u nove pobede ”, navodi se u čestitkama kineskih kompanija.