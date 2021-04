Ziđin do kraja aprila ispunjava zahteve inspekcija za Majdanpek

BOR – Inspekcije ministarstava zaštite životne sredine, rudarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije kontrolisale su početkom i sredinom marta pogone kompanije Srbija Ziđni Majning u Majdanpeku, po anonimnoj prijavi zbog sumnje da se kisele vode iz Severnog revira ispuštaju u reku Pek, zbog čega je došlo do njenog zamućenja. U kompaniji Ziđin kažu da prema nalazu inspekcije od 4. 11. i 18. mara, nije dolazilo do ispuštanja kiselih voda iz Severnog revira u Pek i da nema dokaza da je zamućenje u nizvodnom toku reke Pek uzrokovano ispuštanjem vode iz Rudnika bakra Majdnapek. Inspekcijski tim je tom prilikom, međutim, naložio prečišćavanje vode iz „Južnog revira“ i postrojenja za drobljenje rude, uključujući i čišćenje taložnika za prihvat atmosferskih voda i dela korita reke Mali Pek, kao i instaliranje uređaja za merenje količine vode koja se ispušta u reku i uređaja za ispitivanje kvaliteta vode pre i posle tretmana. Drugih zahteva nije bilo, pa je naloženo da se ovi poslovi završe do 30. aprila.

Kako bi povećala efikasnost prečišćavanja voda iz majdanpečkog „Južnog revira“ i tamošnjeg postrojenja za drobljenje rude, radnici Ziđina su do sada očistila sve postojeće taložnike za prihvat atmosferskih voda. Jedan ultrazvučni merač protoka vode instaliran je za merenje količine vode koja se ispušta u reku, a drugi će biti postavljen najkasnije u drugoj polovini aprila. Kompanija je završila i čišćenje korita reke Mali Pek od mulja koji se taložio decenijama. Dva nova taložnika za prečišćavanje otpadnih voda su završena, a izgradnja trećeg je u toku i biće gotova do kraja aprila.

Cilj je da se do 30. aprila otklone sve nepravilnosti koje su ustanovile inspekcije tri ministarstva prilikom kontrole sredinom marta, a u narednom periodu će se, po nalogu inspekcije, redovno ispitivati i voditi dnevnik o kvalitetu otpadnih voda pre i nakon mehaničkog prečišćavanja, kažu u kompaniji Ziđin.

U skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i standardima za kvalitet voda u toku je izrada novog projekta prečišćavanja rudničkih otpadnih voda u rudniku Majdanpekkoji će biti realizovan kada za njega dobije odobrenje nadležnih srpskih institucija, kažu u kompaniji Ziđin.