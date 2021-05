Žikić ličnim primerom pozvao na odgovornost

BOR – U epidemiološkoj službi borskog Doma zdravlja vakcinu protiv korona virusa primio je Dragan Žikić, predsednik Skupštine grada Bora. Nakon vakcinacije, obišao je i punkt za imunizaciju u Klubu za stara lica i apelujući na građane Bora da se zaštite od virusa korona, priklučio se kampanji Vakcinacijom do kolektivnog imuniteta.

„ U borbi protiv korona virusa, grad Bor i građani imaju obavezu ispred države da se uključe u svetsku borbu protiv ove pošasti. Kao predstavnik lokalne samouprave u svoje ime i u ime grada Bora, pozivam sve naše sugrađane da se uključe u postupak vakcinacije. Neodlučnima koji se još uvek dvoume, poručujem da izađu da se vakcinišu i na taj način zaštite sebe i svoje najdraže, da ne rizikuju svoj i tuđe živote, da se zajedno vratimo normalnom životu. Vakcinisati se uopšte nije teško, zaštiti se to je interes i države i nas građana“, naglasio je Žikić.

Danas je, do 14 časova, u Boru vakcinisano još 90 građana. Inače, radno vreme punkta za imunizaciju u Klubu za stara lica je svakog dana od 8 do 18 časova, a u Domu zdravlja vakcinacija je organizovana 9 do 19 sati.