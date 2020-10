Život bez struje

MAJDANPEK – Sagrađen sedamdesetih godina prošlog veka, novi samački hotel u Majdanpeku, kako ga još uvek zovu, u to vreme jedan od najreprezentativnijih objekata tog tipa, odavno to nije. Višegodišnje neulaganje, ali i nemar stanara doveli su do toga da ova višespratnica vremenom postane mesto za život uglavnom onih koji nemaju materijalnih mogućnosti za bolji smeštaj, za razliku od ranije kada su u njemu živeli mladi ljudi, bračni parovi, koji su u tadašnji Majdanpek, u ekspanziji privrednog razvoja, dolazili zbog posla, posebno u Rudniku bakra, koji je i bio vlasnik ovog objekta.

Danas pojedini njegovi stanari žive čak i bez struje, a jedan od njih je i Slađan Stojković, invalid koji moli za pomoć.

„Pre izvesnog vremena, zbog komplikacija sa dijabetesom ostao sam bez dela stopala, a time i bez posla taksi vozača, čime sam se bavio poslednjih 20 godina. Kako jedna nevolja nikad ne ide sama, od maja ove godine, od kad živim u samačkom hotelu nemam ni struje, što mi predstavlja veliki problem. Obraćao sam se u više navrata nadležnima u Elektrodistribuciji Zaječar, od kojih nisam dobio pozitivan odgovor, jer kako sam shvatio neophodna je saglasnost i vlasnika objekta, a to je kompanija Ziđin“, priča pedesetpetogodišnji Slađan Stojković, koji živi na sedmom spratu do kojeg, inače, mora peške, s obzirom a to da ni lift već duže vreme nije u funkciji.

Slađan još dodaje da na ime zakupa sobe 705, u kojoj živi, nema dugovanja prema Elektrodistribuciji. On moli sve koji mogu da pomognu, da nađu rešenje za njegov problem, koji, kako kaže, ne trpi odlaganje zbog zime koja samo što nije.