Četiri plasmana na državno prvenstvo

BOR – Od pet predstavnika Džudo kluba Bor na prvenstvu centralne Srbije za seniore u Nišu, čak četiri su ostvarila plasman na državno prvenstvo zauzevši mesto na pobedničkom postolju.

Zlatnu medalju u kategoriji do 78kg osvojila je Staša Mladenović, srebrnu je u kategoriji do 100kg osvojio Jovan Nikolić, dok su treća mesta zauzeli Uroš Petrović u kategoriji do 90kg i Obren Antić u kategoriji preko 100kg. Peto mesto zauzeo je Jovan Boškov u kategoriji do 73kg.

Zahvaljujući njihovim uspesima Džudo klub Bor je u generalnom plasmanu zauzeo drugo mesto.