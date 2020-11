Do ponoći prijavljivanje za “Moju prvu platu”

Večeras u ponoć ističe prijavljivanje nezaposlenih kandidata za program Moja prva plata Nacionalne službe za zapošljavanje. Program „Moja prva plata“ finansira Vlada Srbije devet meseci.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da je bilo u planu da se prijavi oko 10.000 ljudi a do sada je stiglo preko 20.000 prijava od čega je oko 14.500 iskazalo svoje interesovanje za konkretne pozicije i konkretne poslodavce.

Interesovanje na području borske filijale je veliko, više od 750 osoba je prihvatilo da učestvuje u programu, dok je u prvoj fazi više od stotinu poslodavaca podnelo prijavu za 283 pozicije. Poslodavci će birati kandidate od 8. do 15.novembra, a konačna lista biće poznata do 27. novembra. Zaključivanje ugovora planira se od 28. novembra do 14. decembra.