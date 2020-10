Dve bronzane medalje za borske karatiste na državnom prvenstvu

BOR – Takmičari Karate kluba Bor osvojili su dve bronzane medalje na prvenstvu Srbije u karateu za kadete i juniore u katama i borbama, koje je proteklog vikenda održano u Kragujevcu. Emir Sejdija je u kategoriji kadeta do 57 kilograma stigao do trećeg mesta, dok je Dejan Sejdija do bronzane medalje došao u kategoriji juniora do 55 kilograma, u konkurenciji 800 takmičara iz 90 srpskih klubova.

Na prvenstvu Srbije u džudou koje je u nedelju održano u Beogradu, Džudo klub Bor je predstavljao jedan takmičar, Obren Antić koji je u kategoriji preko stotinu kilograma zauzeo peto mesto. Na takmičenju su učestvovala 164 takmičara iz cele Srbije.

Stonoteniseri kluba Koper iz Bora ostvarili su tokom vikenda dve ubedljive pobede u prva dva kola A grupe Regionalne lige saveza centralne Srbije. Borani su savladali ekipe Jezero iz Bovana i Šumatovac iz Aleksinca, bez izgubljenog seta sa po 4:0.