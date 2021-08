Ekološki akcident u Ziđinu

BOR – Čišćenje filtera od nakupljenih nečistoća, koje je trajalo neznatno duže od propisanog vremena, uzrokovalo je prestanak rada duvaljke u Fabrici sumporne kiseline i automatsko isključenje kompresora u trenutku kada je konvertor u topionici radio na bakar. To je dovelo do prekomerne emisije sumpor-dioksida u vazduhu u ponedeljak od 7.05 do 7.30 sati, kažu u kompaniji Ziđin.

Problem je odmah uočen i saniran u skladu sa merama kompanije koje su propisane za reagovanje u hitnim slučajevima. Kompanija je sprovela detaljnu istragu i sve relevantne državne institucije obavestila o ovom akcidentu. Za zaposlene je odmah organizovana obuka kako se ovakve situacije u budućnosti ne bi ponovile. Zbog svega, Serbia Zijin Copper se izvinjava građanima Bora, saopšteno je iz ove kompanije.