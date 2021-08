Stakleni most na Dunavu

DONJI MILANOVAC, MAJDANPEK – „Područje Đerdapa je ne samo biser Srbije, već i Evrope i zbog toga će država i u narednom periodu ulagati u razvoj turizma u ovom kraju“, rekao je, prilikom posete Donjem Milanovcu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Jedna od ideja o kojoj se razmišlja je izgradnja staklenog mosta na visini od 310 metara, u Kazanu, delu gde je Dunav najuži. Bila bi to atrakcija koja bi privukla mnoge turiste, posebno one koji vole adrenalinska iskušenja“, rekao je predsednik Vučić, dodajući da to, zbog već aktuelnih projekata, neće biti ove, verovatno ni naredne godine, ali da će se svakako raditi na realizaciji ideje, sa kojom bi trebalo da se saglasi i rumunska strana.

Predsednik Vučić je, takođe, najavio i ponovno aktiviranje brodske linije od Beograda do Kladova, koja je bila aktuelna osamdesetih godina prošlog veka.

Prema njegovim rečima, privilegiju korišćenja dunavskog koridora treba iskoristiti, tako da postoji mogućnost da se ova ideja realizuje već naredne sezone.