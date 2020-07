FK “Timok 1919” ponovo u Srpskoj ligi

ZAJEČAR – Nakon dve sezone igranja u nižoj ligi, zaječarski Timok ponovo je srpskoligaš. U klubu su sa radošću dočekali ovu vest, i kako kaže glavni trener prvog tima Vojkan Rajčić, Srpska liga je veliki izazov i plan je da Timok ostane u ovom društvu.

„Dalje planove odredićemo nakon ove sezone i nadam se ostanka u ovom društvu, jer Srpska liga je veliki izazov, nismo bili odavno tu, tako da će biti velika borba. Što se tiče igrača, zadržali smo gro igrača od prošle godine, doveli smo neka pojačanja, a u planu nam je da dovedemo još nekoliko igrača i da kompletiramo tim za narednu sezonu“.

Trener Rajčić ističe da su gradska uprava i rukovodstvo kluba stali iza Timoka i da su stvoreni svi uslovi da se zacrtani planovi ostvare.

„Uslovi su nam fantastični, imamo sva četiri terena na raspolaganju, glavni teren je takođe u fenomenalnom stanju. Biće to sve kako treba, „Timok“ zaslužuje i mnogo više, ali trenutno moramo da budemo realni, da u ovoj ligi ostanemo, a vremenom, ako budemo dobro radili, možda čak i nešto više od toga“, kaže Rajčić.

Marko Cvetković, kapiten prvog tima rekao je da je atmosfera među igračima dobra i da će dati sve od sebe da opravdaju poverenje kluba i pokušaju da ostvare dobar rezultat u višem rangu takmičenja.

„Za to smo trenirali prethodnih godinu dana, borili smo se da vratimo „Timok“ tamo gde mu je i mesto. Hemija među igračima je odlična i nije kliše što to kažem, sve funkcioniše odlično i uz nekoliko pojačanja, biće to sve kako treba“.

Pre nekoliko dana počele su pripreme za novu sezonu u višem rangu takmičenja, a prva kontrolna utakmica trebalo bi da bude odigrana već u nedelju. Prvenstvo na srpskoligaškom Istoku trebalo bi da počne 8. avgusta, a osim Timoka, ove sezone u ovom rangu takmičiće se i zaječarski Kablovi.