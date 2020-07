Za reprogram duga za komunalne usluge javilo se više od 200 Borana

BOR – Za potpisivanje reprograma dugovanja koji građani imaju za komunalne usluge, Javno komunalnom preduzeću za stambene usluge Bor do sada su se javile 203 osobe. Ukupna vrednost ovih dugova veća je od stotinu miliona dinara, gotovo osmina ukupnih dugova Borana za komunalije.

Završno potpisivanje sporazuma je, posle rešavanja svih tehničkih pitanja, počelo, a građani koji se jave i dogovore reprogram, dobijaju mogućnost uslovnog otpisa kamate, ukoliko redovno izmiruju obaveze po reprogramu i prispela mesečna potraživanja. Ukoliko je pokrenut postupak kod izvršitelja, on se nakon sklapanja dogovora obustavlja.

Broj rata zavisi od visine dugovanja, a jedna rata ne može biti manja od hiljadu dinara. Tako se za dug do stotinu hiljada dinara odobrava najviše 60 rata, do 250 hiljada 96, do pola miliona 108, dok se za dugove veće od 500 hiljada dinara odobrava maksimalno 120 rata.

U maju i junu je, u ovom komunalnom preduzeću, zahvaljujući radu na terenu, obilasku dužnika i davanju mogućnosti da se obaveze izmire na licu mesta, stepen naplate komunalnih usluga bio veći od 100 odsto.