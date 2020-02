Gradnja brzih saobraćajnica u istočnoj Srbiji počinje sledeće godine

ISTOČNA SRBIJA – Ministarka Zorana Mihajlović i direktor „Koridora Srbije“ Zoran Drobnjak obišli su novoizgrađeni most preko Podvrške reke kod sela Milutinovac na putu Brza Palanka-Kladovo koji je nedavno pušten za saobraćaj, kao i radove na rehabilitaciji tog državnog puta. Ministarska Mihajlović je tom prilikom rekla da ovo nije jedino što se radi u Borskom okrugu. U poslednje četiri godine izdvojeno je preko milijardu dinara za 120 kilometara puteva u ovom okrugu koji su rehabilitovani ili rekonstruisani. Ona je najavila da predstoji izgradnja brznih saobraćanica koje su neophodne pre svega za razvoj turizma. U planu je izgradnja 250 kilometara brzih saobraćajnica koja će početi naredne godine. Radiće se brza saobraćajnica do Golupca, zatim do Donjeg Milanovca, kao i između Negotina i Kladova, dodala je ministarka.

Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak rekao je da je u poslednje četiri godine za rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva u Borskom okrugu izdvojeno više od četiri milijarde dinara, a samo prošle godine izdvojena je 1,4 millijarda dinara.