Homoljski pršut po italijanskom receptu

ŽAGUBICA – Željko Milojković iz Žagubice iskoristio je svoje višegodišnje radno iskustvo koje je stekao u inostranstvu i pre nekoliko godina započeo je sopstvenu proizvodnju pršute. Za proizvodnju ovog delikatesa, osim osnove, mesa bele svinje koja mora biti određene kilaže, potrebni su i odgovarajući uslovi sušenja. But se suši samo na vazduhu, bez korišćenja hemijskih sredstava u toku procesa sazrevanja. Osnovni dodatak mesu je kuhinjska so, ostalo je prepušteno vremenu odnosno od početka obrade do prodaje potrebno je 13 meseci.

“Samo zrenje mesa traje četiri meseca. U zavisnosti od temperature koja mora biti u plusu, ono može da se završi pre ili kasnije. Ali sa četiri meseca zrenje mesa je završeno. Nakon zrenja sledi premazivanje golog dela pršute sa smesom svinjske masti, pšeničnog brašna I bibera. Na taj način se sprečava njeno preterano isušivanje. Ostatak je zaštićen kožom. Da bi se zadovoljili određeni kriterijumi potrebno je da svinja bude u tovu devet do deset meseci, da je dostigla težinu od 140 do 160 kg. Njen but bi trebalo da bude težak od 12,5 do 14,5 kg. Samo takva težina buta obezbeđuje odgovarajući sloj potkožnog masnog tkiva koja pršuti daje slatkast ukus” istakao je Željko Milojković, vlasnik sušare.

Kapacitet Željkove sušare je 300 pršuta u jednom ciklusu. Za sada je u sušari popunjena polovina kapaciteta, a namera vlasnika je da poveća proizvodnju. Inače, ova vrsta robe je pravi delikates i tražena je među ugostiteljima. Kilogram pršute košta oko 1.500 dinara.