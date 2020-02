Izmene Zakona o stanovanju donele brojne nedoumice

BOR-Izmenama Zakona o stanovanju kućni mir je predviđen od 16 do 18 sati i od 22 do sedam. U danima vikenda od 14 do 18 i od 22 do osam, a nedeljom do deset sati. Za vreme odmora, između ostalog, zabranjeno je trčanje,vikanje, upotreba mašine i uređaja koji narušavaju tišinu. Zaključavanje i zatvaranje ulaznih vrata obavezno je u letnjem periodu od 23 do šest sati, a zimi sat duže. Takođe, organizovanje proslava u stanu stanari će morati da najave komšijama dva dana unapred. Nove izmene, ipak, izazivaju i brojne nedoumice.

„Postoje neke stvari koje izazivaju zebnje, izvesnu zbunjenost, kao na primer, ko će izmeriti jačinu buke u stanovima. Zakon zbunjuje ljude i pozavo bi stanare da imaju više razumevanja i da shvate da je zgrada zajednička“, rekao je Vlastimir Bađević, profesionalni upravnik stambene zajednice.

Za remećenje kućnog reda predviđene su kazne za stanare i upravnike. Stanar koji ne poštuje kućni red biće kažnjen novčanom kaznom u iznosu od pet hiljada dinara. Ukoliko je reč o pravnom licu, kazna je 50 hiljada dinara. Upravitelj iz redova komšija teretiće se iznosom od deset hiljada dinara, a profesionalni upravnik od 20 hiljada dinara. Za njegovu firmu kazna je 100 hiljada dinara.

Za kontrolu sprovođenja odredbi Zakona o stanovanju zaduženi su komunalni i građevinski inspektori, ali i komunalni milicajci koji mogu da izdaju prekršajne naloge. Ove izmene Zakona o stanovanju primenjuju se od početka godine.