Izmenjeno radno vreme

BOR – Zbog predstojećih uskršnjih praznika, maloprodajni objekti u Boru, kao i pekare, kiosci, objekti brze hrane kojima je dozvoljena šalterska prodaja, piljare, agencije i svi ostali prodajni objekti radiće u sredu i četvrtak od 7 do 16 časova. U petak, 17.aprila za građane starije od 65 godina maloprodajni objekti će raditi od 4 do 7 časova, a za ostale građane od 8 do 16 sati. U subotu, nedelju i ponedeljak biće neradni dani.

Nakon ponedeljka, radno vreme maloprodajnih objekata biće od 7 do 16 časova, subotom od 4 do 7 časova za građane starije od 65 godina, a za ostale građane od 8 do 13 sati, osim u slučaju policijskog časa ili ukoliko Vlada Republike Srbije ne donese drugačiju odluku.