Još jedanaest predloga odluka za Skupštinu grada Bora

BOR – Članovi Gradskog veća u Boru usvojili su na današnjoj sednici još 11 predloga odluka, koje će se naći dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada.

Između ostalog usvojen je predlog odluke o smanjenju doprinosa za građevinsko zemljište koje plaćaju pravna i fizička lica. Njime je predviđeno sedam zona kao i do sada, a naknade se plaća u zavisnosti od zone u kojoj se građevinsko zemljište nalazi. Predviđeni iznos zavisi od veličine i namene objekta, prosečne cene stanova u novogradnji u Boru i koficijenta koji se primenjuje u zavisnosti od zone. S obzirom na to da je predloženo umanjenje ovog koeficijenta, ukoliko predlog bude usvojen, kako se čulo na sednici veća, doprinos za uređenje građevinskog zemljišta biće okvirno manji za četvrtinu u odnosu na cenu koja je važila do sada. Cilj je da se olakša i omogući veće ulaganje investitiora u objekte, pre svega one koje će doprineti razvoju privrede.

Usvojen je i predlog odluke o izmeni lokalnog akcionog plana zapošljavanja, koji predviđa prebacivanje milion dinara sa jednog od projekat koji nije realizovan na javne radove, zbog čega je dat i amandman na rebalans budžeta.

Usvojen je i predlog o davanju saglasnosti Javno komunalnom preduzeću za stambene usluge da da garanciju na četiri menice ukupne vrednosti 180 miliona dinara za zaduživanje borske Toplane za plaćanje isporuke uglja za prošlu grejnu sezonu.

Članovi veća prihvatili su i predlog razrešenje dosadašnjeg direktora Turističke organizacije Bor Maje Bakoč, koja je podnela ostavku na ovu funkciju, a za v.d. direktora predložena je diplomirani pravnik Bobana Gramić.

O ovim predlozima odlučivaće odbornici Skupštine grada na sednici koja je zakazana za 11. septembar.