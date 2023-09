Komunalna milicija zadužena za uspostavljanje komunalnog reda u gradu

U Boru je početkom jula počela da radi Komunalna milicija. Za uspostavljanje i kontrolu komunalnog reda u gradu zadužena su četiri komunalna milicionara. Njihov posao, za sada se svodi na evidentiranje problema i na upozoravanje počinioca, ali će se to uskoro promeniti.

BOR – Nepropisno parkirana neregistrovana i havarisana vozila na javnim površinama, bacanje šuta i kabastog otpada van kontejnera koji su za to predviđeni, izvođenje radova u stambenim zajednicama u vreme kada to kućnim redom nije dozvoljeno, kao i neadekvatno čuvanje i vođenje vlasničkih pasa su najčešći prekršaji koje su u prethodnom periodu evidentirali pripadnici Komunalne milicije u Boru. Do sada su za ove prekršaje građani samo upozorovani, a uskoro će početi i primena kaznenih mera u skladu sa propisima iz ove oblasti.

Primera radi, za bacanje šuta i kabastog otpada van kontejnera predviđena je novčana kazna od 10 do 70 hiljada dinara u zavisnosti od toga da li je reč o fizičkom ili pravnom licu. Komunalna milicija ima slične nadležnosti kao Policija, ali ne nosi oružje. Njihova delatnost podrazumeva tesnu saradnju sa Komunalnom inspekcijom i javno komunalnim preduzećima.