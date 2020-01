Konkurs za kupovinu traktora

Na početku ove godine raspisan je javni poziv za kupovinu traktora snage do 60 kilovata. Reč je o traktorima koji su sklopljeni u Srbiji, a država daje pola novca za njihovu kupovinu. Konkurs će biti otvoren do kraja maja.

U Ministarstvu poljoprivrede, kažu, da je to dobra mera koja će pomoći srpskim poljoprivrednicima, s obzirom na to da 85 odsto njih ima traktore koji su do 60 kilovata. To je važno i za srpsku industriju, jer se traktori ne uvoze, već se koriste resursi koji su sklopljeni u Srbiji.

Osim konkursa za kupovinu traktora, u Ministarstvu poljoprivrede su najavili, da će ove godine biti objavljeni i svi konkursi koji su bili aktuelni i prethodne godine, a koje finansira država, kao i konkursi u okviru IPARD programa među kojima će novi biti za finansiranje ruralnog turizma. Iz državnog budžeta za subvencionisanje poljoprivrednika ove godine izdvojeno je oko 40 milijardi dinara. U Ministarstvu poljoprivrede podsećaju da je nedavno završen konkurs za grantove za mlade poljoprivredne proizvođače do 40 godina. Oni su dobijali 15.000 evra za uspostavljanje poljoprivredne proizvodnje, što je, kako kažu, bilo sasvim dovoljno da započnu biznis. Inače, planom “Srbija 2025” predviđeno je 86 miliona evra za sisteme za navodnjavanje.