Ministarka Zorana Mihajlović u poseti Opštini Majdanpek

MAJDANPEK – Potpredsednica Vlade i ministarka građevine,saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlovic, sa saradnicima, obišla je danas radove na izgradnji novog mosta između Debelog Luga i Leskova, s obzirom da je stari uništen tokom poplava koje su pre dve nedelje zadesile ovo područje.

„Svu štetu koju su prouzrokovale junske poplave u mnogim krajevima Srbije, pa i u opštini Majdanpek, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo saobraćaja i preduzeće „Putevi Srbije“ saniraće do završetka građevinske sezone „rekla je potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović„. I ovde smo u prilici da vidimo kako priroda, koju često umemo da ukrotimo, zna da se poigra i napravi veliku štetu, ali smo zato tu da učinjenu štetu popravimo„, dodala je ona.

U poseti području pogođenom poplavama bio je i Zoran Drobnjak, v.d. direktora JP „Putevi Srbije“ koji je podsetio i na prethodno veliko ulaganje u putnu infrastrukturu u opštini Majdanpek, misleći pritom na asfaltiranje 26 kilometara deonice magistralnog puta od Majdanpeka prema Kučevu. On je, takođe, napomenuo da bi najkasnije do 15. septembra trebalo da bude završen i rekonstruisani put od Brze Palanke do Kladova, u duzini od 23 kilometra, investicija vredna 15 miliona evra.

Ovom prilikom načelnik Borskog okruga Vladimir Stanković i predsednik Opštine Majdanpek Dragan Popovic zahvalili su Vladi Republike na iskazanoj pomoći u sanaciji posledica nedavnih poplava, a takođe i na svim ulaganjima u putnu infrastrukturu, u ovom delu Srbije.

Inače, do ponedeljka bi trebalo da bude završen privremeni prelaz preko reke, između Debelog Luga i Leskova , koji bi predstavljao privremeno, prelazno rešenje do završetka izgradnje novog mosta, što će mestanima sela Gornje Reke mnogo značiti, s obzirom da trenutno do Majdanpeka putuju obilaznim putem preko Gornjana, Krša i Rudne Glave, što putovanje produžava za više od trideset kilometara.