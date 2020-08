Mlađi osnovci u školi, za starije kombinovana nastava

SRBIJA – Krizni štab doneo je danas odluku da najmlađi đaci pohađaju nastavu u školi, dok će za starije uzraste biti kombinovano izvođenja nastave.

Ministarstvo je izradilo preporuke za sve segmente nastave, međutim, škole imaju stepen autonomije, pa će moći da preciziraju vreme početka časova I samu unutrašnju organizaciju smena grupe đaka.

Osnovno je da školski čas traje 30 minuta, odgovaranje je uvek u školi čak i za one koji imaju onlajn nastavu, za učenike od prvog do četvrtog razreda nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad. Ukoliko je broj učenika veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe, a grupe dolaze u dva definisana termina. Preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja, čime bi se postiglo i različito vreme kada su učenici na odmoru. Učenici jedne grupe imaju do 4 časa dnevno. Časovi traju po 30 (35) minuta, između termina u kojima grupe imaju časove planirana je pauza za čišćenje i dezinfekciju učionica u trajanju od 20 minuta.

Za učenike drugog ciklusa obrazovno-vaspitni rad organizuje se kroz osnovni ili kroz kombinovani model. Škole će do 24. avgusta dostaviti operativni plan organizacije i realizacije nastave nadležnoj školskoj upravi na saglasnost.