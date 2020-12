Noć knjige u Zaječaru do petka i obeležavaju je i Knjižara „Kaligraf“ i Matična biblioteka

ZAJEČAR – Ovogodišnja noć knjige je najduža do sada i zbog pandemije korona virusa traje čak pet dana, tako da Zaječarci imaju još jednu priliku da, u jedinoj knjižari u gradu, obogate svoj knjižni fond najnovijim svetskim hitovima, knjigama domaćih autora, Lagunine, ali i naslove drugih izdavača, kaže Irena Jović Stanojević vlasnica knjižare „Kaligraf“.

„Najveće popuste, kao i uvek odobrava Laguna, od 25 do 40 % u zavisnosti od broja kupljenih knjiga. Što se ostalih izdavača tiče, pogotovo onih većih, oni u saradnji sa nama odobravaju popust od 20 odsto, a oni manji izdavači odobravaju popust od 10 procenata. Drugim rečima, sve knjige koje se nalaze na lageru u knjižari Kaligraf su na popustu, ali on zavisi i od broja knjiga i od izdavača.“

Irena dodaje da se ova manifestacija u Zaječaru održava devetu godinu zaredom, a da su Zaječarci ovog leta, zbog pandemije ili ne, čitali znatno više nego ranijih godina.

„Pokazalo se na prethodnoj Noći knjiga da to što je manifestacija višednevna je bolje i za kupce i za prodavce, jer imaju i oni više vremena da se odluče i mi da to pronađemo, pa se samim tim i više kupuje i više čita.“

U 2020. godini knjiga se pokazala kao odlično društvo i dobar način da se iskoristi slobodno vreme u doba pandemije. Knjige po povoljnijim cenama mogu se kupiti do petka od 9 do 17 sati, a za one koji žele samo da iznajme knjigu, Matična biblioteka „Svetozar Marković“ snizila je cenu članarine. Kako navode u ovoj ustanovi, cena godišnje članarine u vreme manifestacije „Noć knjige“ je samo 200 dinara.